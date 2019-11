Vânzătoare eroină la Timișoara – s-a luptat vitejește cu doi hoți, pe unul l-a pus la pământ FILMUL JAFULUI Vanzatoarea de la un magazin din Timișoara s-a luptat vitejește cu doi hoți, reușind sa il puna la pamant pe unul dintre ei. Angajata unui magazin din Timișoara a dat dovada de prezența de spirit și a incercat sambata seara sa opreasca doi indivizi care voiau sa fure mai multe produse. Femeia s-a napustit asupra suspecților chiar in momentul in care plecau, iar pe unul dintre ei a reușit sa il imobilizeze, in timp ce amicul lui a fugit. In ajutorul barbatului imobilizat de vanzatoare a venit iubita acestuia, care a reușit sa il elibereze și sa se faca amandoi nevazuți. Camerele de supraveghere… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

