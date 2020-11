Stiri pe aceeasi tema

- Erste Group a inregistrat o scadere a profitului cu 47,9% in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeași perioada din 2019. Acesta a fost de numai 637 milioane de euro in 2020, fața de 1,223...

- Renault a anunțat rezultatele de vanzari pentru perioada ianuarie-septembrie 2020. Grupul francez a inregistrat vanzari totale de circa 2 milioane de unitați, in scadere cu 26% comparativ cu perioada similara din 2019. Marca Dacia a atins vanzari de 366.470 de exemplare in primele trei trimestre, cu…

- Industria berii, o piata evaluata la un miliard de euro, va inregistra o scadere in acest an pe fondul inchiderii temporare a unitatilor HoReCa din cauza epidemiei de COVID-19, sustin reprezentantii Asociatiei Berarii Romaniei.Declinul vine dupa ce in ultimii ani piata a cunoscut o revenire…

- Productia industriala a scazut in primele opt luni ale anului atat ca serie bruta, cu 13,7%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 14,2%, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Strainii nu au mai adus bani și nu au mai deschis firme in Romania, in timpul pandemiei. Investitiile straine directe au scazut cu 60% in primele sapte luni Investitiile straine directe au scazut in primele sapte luni din 2020 cu 60,23% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,326 miliarde de…

- Productia si veniturile unitatilor industriale din judetul Olt au fost cu aproximativ 20% mai mici in primele sase luni ale acestui an fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, potrivit unui raport al Directiei Regionale de Statistica (DRS), remis, luni, AGERPRES. Conform documentului…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 352 milioane de euro, in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu 2,697 miliarde de euro, in perioada ianuarie - iunie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi, informeaza Agerpres.

- Deficitul comercial al Romaniei s-a ridicat la 8,6 miliarde de euro, in prima jumatate a anului, cu aproape un miliard mai mare decat anul trecut, pe fondul unei scaderi importante a exporturilor, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).