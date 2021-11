Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 26 Octombrie 2021 la ora 03:47:28 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 110km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72km NE de Ploiești, 74km E de Brașov, 116km V de Braila,…

- In urma cu doi ani, compania poloneza Solaris a lansat autobuzul Urbino 12, alimentat cu hidrogen, la Stockholm. Autobuzul va fi prezentat acum in Romania, iar, pentru a marca momentul, Urbino 12 va porni intr-un tur prin 12 orașe din țara noastra. Solaris Urbino 12 va ajunge in Oradea, Cluj-Napoca,…

- Cel mai bine platit job al saptamanii care se incheie este unul de inginer IT, salariul fiind cuprins intre 6.500 si 7.000 de euro pe luna, se arata in datele platformei de recrutare Bestjobs și puse la dispozitia emisiunii ”Ora de profit.ro” de la Prima TV. Postul este oferit de o companie din domeniul…

- Postul este oferit de o companie din domeniul real-estate din Germania care cauta un cyber security engineer, un specialist in securitatea datelor si a sistemelor informatice. Job-ul presupune relocare la Berlin. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit bestjobs, a fost scos la concurs de Unicef…

- In ziua de 04 Octombrie 2021 la ora 01:27:58 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 122km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 89km S de Bacau, 93km E de Brașov, 103km V de Galați, 108km…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs miercuri in Transilvania, județul Covasna. Seismul a avut loc la ora 13.32 in Transilvania, județul Covasna, la adancimea de 154 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Mediafax. Cutremurul…

- In ziua de 20 august 2021, la ora 18:32:11 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 5km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 75km NE de Ploiesti, 119km S de Bacau, 119km V de Braila, 121km…

- In ziua de 14 August 2021 la ora 21:30:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 74km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km E de Brasov, 94km S de Bacau, 98km NE de Ploiesti, 121km V de Galati,…