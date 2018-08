Vanzarile Sphera Franchise Group au crescut in S1, depasind 350 de milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Sphera Franchise Group (Sphera), companie care administreaza restaurantele KFC, Pizza Hut si Taco Bell, a inregistrat vanzari consolidate in valoare de 350 milioane lei in primele sase luni ale anului, in crestere cu 44,5% fata din aceeasi perioada din 2017, in timp ce profitul net s-a redus cu…

- Sphera Franchise Group (Sphera) a inregistrat vanzari consolidate in valoare de 350,1 milioane RON in primele șase luni ale anului, in creștere cu 21,6% fața de rezultatele pro-forma din aceeași perioada din 2017. Aceste rezultate sunt susținute, in egala masura, de performanța robusta a vanzarilor…

- Patronul clubului FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca vicecampioana Romaniei s-a despartit de Denis Alibec (27 de ani). Atacantul va ajunge in Arabia Saudita, la Al Shabab, echipa antrenata de Marius Sumudica.

- Încasarile la Bugetul Public Național (BPN) administrate de catre Serviciul Fiscal de Stat au constituit, în prima jumatate a anului, 18,16 miliarde de lei. Cifra este în creștere cu 2,56 miliarde de lei (+16,4%) fața de perioada similara a anului trecut, scrie IPN. …

- LeBron James, marea vedeta a baschetului nord-american, a semnat un contract pe patru ani cu echipa Los Angeles Lakers, in valoare totala de 154 milioane dolari, a anuntat agentia care ii reprezinta interesele, Klutch Sports Group, potrivit marca.com.

- Cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, OMV Petrom, a achizitionat servicii si accesorii de 111,13 milioane lei (23,8 milioane euro), fara TVA, de la trei companii, potrivit unui anunt publicat sambata pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza news.roOMV…

- Serviciile sociale din cadrul Primariei Slobozia și Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Ialomița au cheltuit anul trecut peste 4,7 milioane de lei pentru intreținerea beneficiarilor pe care ii au in supraveghere. Cea mai mare parte din aceasta suma a fost cheltuita pentru…

- Animatia „Incredibles 2”, productie Disney-Pixar, a debutat in box office-ul nord-american cu o cifra record a incasarilor, reusind performanta de a depasi „Beauty and the Beast”, scrie news.ro.Continuarea, lansata dupa 14 ani, a generat incasari de 180 de milioane de dolari, ocupand primul…