Vânzările online de alimente au crescut de cinci ori începând cu luna martie (studiu) Vanzarile online de alimente au crescut cu 400% din martie pana acum, iar cele ale produselor de sport si fitness, cu 250%, potrivit unui studiu realizat de VTEX in 40 de tari, inclusiv Romania, si remis, luni, AGERPRES. Cea mai mare crestere in vanzarile online a avut-o categoria produselor alimentare. Incepand cu luna martie a acestui an, vanzarile online de alimente au crescut cu pana la 400%, avansul ramanand constant in ultimele luni, la peste 300%. O evolutie similara a avut-o categoria sport & fitness, ce a atins in luna iunie o crestere de 250% fata de aceeasi perioada a anului trecut.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alimentele, produsele pentru sport și fitness, jucariile, carțile, bijuteriile și cele pentru casa sunt categoriile care au inregistrat, anul acesta, cele mai mari creșteri ale vanzarilor in mediul online, la nivel mondial, potrivit unei analize realizate, in 40 de țari, inclusiv in Romania, de VTEX,…

- Rezultatele unui sondaj pan-european comandat de platforma de investitii eToro si publicate astazi arata ca Romania are cel mai mare potential de crestere din domeniul tehnologiilor digitale dintre tarile studiate, se arata intr-un studiu realizat de CEBR pentru eToro.

- Studiu: Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in 2020, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei…

- Studiu: Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in acest an, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei…

- Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in acest an, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei…

- Colliers: Retailerii care vand si online estimeaza afaceri in crestere chiar si cu peste 50%, in acest an Toti jucatorii din retail, care au si vanzari online, se asteapta ca acest segment sa genereze un procent mai mare din cifra de afaceri in 2020, comparativ cu anul anterior. Potrivit unui sondaj…

- Un numar record de cereri pentru programari si consultatii clasice si de telemedicina la cardiologie, neurologie, ginecologie si psihologie au fost inregistrate prin Docbook, cea mai mare platforma digitala pentru programari si consultatii medicale din Romania, care arata ca in luna septembrie, prin…

- Peste un sfert dintre copiii din Romania, nu au acces la educatia online, iar 43% dintre cadrele didactice nu detin partial sau total resursele materiale necesare invatamantului online, releva un studiu realizat, in perioada 2-14 octombrie, de Salvati Copiii.