O analiza realizata de MerchantPro – platforma locala de soluții Saas pentru e-Commerce – pe datele inregistrate de magazinele online active atat in 2024, cat și in prima jumatate a anului trecut, arata o creștere a vanzarilor cu peste 9% in prima jumatate a lui 2024 comparativ cu aceeași perioada a anului 2023.

Sursa articol si foto: puterea.ro

