Vânzările Levi Strauss au scăzut cu 62% în trimestrul doi fiscal; Compania va renunţa la 15% din forţa de muncă corporativă Consumatorii au renuntat sa mai cumpere pantaloni stramti si blugi, optand in schimb pe pantaloni cu elastic in talie cate pot fi purtati in casa, asta daca au mai cumparat haine. Levi’s a mai anuntat ca va renunta la 15% dintre angajatii corporativi la nivel global, respectiv circa 700 de persoane, pentru a reduce costurile. Masura va genera economii anuale de 100 de milioane de dolari. ”Desi incepem sa vedem unele puncte verzi, trebuie sa fim in continuare precauti. Ar putea fi un al doilea val de cazuri de Covid-19, care au avut ca rezultat inchiderea magazinelor”, a declarat directorul general… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

