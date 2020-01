Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile grupului Renault au scazut in 2019, dar Dacia inregistreaza al 7-lea record consecutiv in Europa. Cate mașini romanești au mers in strainatate Grupul auto Renault, proprietarul Dacia, a anuntat vineri ca in 2019 vanzarile sale totale au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane…

- Cu excepția DS (+17%), celelalte branduri din grupul PSA au inregistrat scaderi ale vanzarilor globale in 2019, dupa cum urmeaza: Peugeot (-16%), Citroen (-5%), Opel/ Vauxhall (-5.9%). Per total, grupul PSA a vandut 3.49 de milioane de unitați in 2019, cu 10% mai puțin fața de recordul din 2018, pe…

- Piata auto chineza – cea mai mare din lume – a inregistrat si in noiembrie o scadere a vanzarilor, de 3,6%, fiind a 17-a luna consecutiva de declin, dupa un recul de 4% in octombrie si de 5,2% in septembrie, arata datele publicate marti de Asociatia Producatorilor Auto din China (CAAM), transmite Reuters,…

- Dacia a avut parte de o luna noiembrie dificila in Franța, cea mai importanta piața pentru constructorul roman. Potrivit datelor oficiale publicate de Comitetul Constructorilor de Automobile din Franța (CCFA), Dacia a inmatriculat 9.770 de mașini noi in luna noiembrie, in scadere puternica cu 20.9%…

- Grupul rus de stat Gazprom a raportat un declin de 45% al profitului net in trimestrul trei din 2019, la 212 miliarde de ruble (3,32 miliarde de dolari), comparativ cu perioada similara din 2018, potrivit incont.stirileprotv.ro.Cifrele mai mici vin dupa ce Gazprom a avut exporturi mai scazute…

- Trei modele Dacia (Logan, Duster, Sandero), Renault Clio si Skoda Octavia sunt cele mai vandute cinci autoturisme noi in Romania in primele 10 luni, avand impreuna vanzari de 48.000 unitati, reprezentand aproape 30% din piata, rezulta din datele APIA.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a sustinut luni necesitatea NATO, dupa critici din SUA si Franta la adresa Aliantei, transmite Reuters potrivit Agerpres. Saptamana trecuta, presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca NATO este pe cale sa dispara - el a folosit chiar termenul "moarte…

- Potrivit datelor prezentate la cea de a 3-a editie a forumului 'Franchise Connection', eveniment regional de afaceri in franciza, piata se situa la 1,6 miliarde de euro in 2014, iar in 2018 piata ajusese la 3,3 miliarde de euro. Paul Voicu a spus ca exista si afaceri care esueaza, dar rata este foarte…