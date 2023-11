Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactiile de vanzare directa, sau volumele vanzarilor cu amanuntul, au crescut in octombrie cu 5% de la an la an, potrivit raportului. ”Cresterea a fost condusa de pietele emergente, cu o redresare continua in Orientul Mijlociu si Africa, revenirea Huawei in China si debutul sezonului de sarbatori…

- Un indicator ce masoara gradul de indatorare la nivel mondial a crescut in trimestrul trei din 2023 pana nivelul record de 307.400 miliarde de dolari, iar raportul datorie/PIB in statele emergente a atins un maxim istoric, se arata intr-un raport al Institutului International pentru Finante (IIF), cel…

- Sunt rare momentele in care companiile mari comenteaza asupra zvonurilor, in principal pentru ca o informațiile care ajung pe internet sunt, de multe ori adevarate. Exista insa și momente rare in care companiile ies in public și nega aceste informații, așa cum s-a intamplat recent cu Apple , iar acum…

- Vanzarile de telefoane iPhone 15 sunt sub cele ale precedentului model in China, potrivit estimarilor separate realizate de doua firme de analiza, ceea ce reflecta nivelul slab al cheltuielilor de consum, dar si avansul rivalilor precum Huawei Technologies Co., transmite Bloombergm informeaza AGERPRES…

- India va amana obligativitatea obtinerii unei licente de import pentru laptopuri si tablete, dupa ce industria si guvernul SUA s-au plans de aceasta masura, care ar putea afecta Apple, Samsung si alte companii, au declarat doi oficiali guvernamentali, citati de Reuters. Planul va fi amanat cu un an,…

- Apple trebuie sa opreasca vanzarea modelului iPhone 12 in Franța din cauza nivelului de radiații peste pragul limita pe care il emite acest telefon inteligent, a declarat ministrul francez pentru economia digitala, Jean-Noel Barrot, intr-un interviu publicat marți, 12 septembrie, in cotidianul Le Parisien,…

- Președintele Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva a cerut saptamana trecuta națiunilor BRICS, in cadrul celui de-al 15-lea summit BRICS care a avut loc la Johannerburg, sa creeze o moneda comuna pentru comerț și investiții intre ele, ca mijloc de reducere a vulnerabilitații țarilor la fluctuațiile…

- Hegemonia dolarului SUA este pe cale sa fie combatuta de statele BRICS, ce vor sa-și faca propria moneda comuna de schimb. Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud și-au propus sa nu mai depinda de dolarul american, Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a cerut saptamana trecuta națiunilor…