- Vanzarile globale de smartphone-uri au crescut in octombrie, dupa ce au scazut timp de 27 de luni consecutive de la an la an, conduse de o redresare pe pietele emergente, au aratat datele Counterpoint Research, citate de Reuters. Tranzactiile de vanzare directa, sau volumele vanzarilor cu amanuntul,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut marti organizarea unei "conferinte internationale de pace" pentru rezolvarea conflictului dintre Israel si gruparea islamista Hamas, cu ocazia unui summit extraordinar in format virtual al grupului BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), relateaza…

- Sunt rare momentele in care companiile mari comenteaza asupra zvonurilor, in principal pentru ca o informațiile care ajung pe internet sunt, de multe ori adevarate. Exista insa și momente rare in care companiile ies in public și nega aceste informații, așa cum s-a intamplat recent cu Apple , iar acum…

- Vanzarile de telefoane iPhone 15 sunt sub cele ale precedentului model in China, potrivit estimarilor separate realizate de doua firme de analiza, ceea ce reflecta nivelul slab al cheltuielilor de consum, dar si avansul rivalilor precum Huawei Technologies Co., transmite Bloombergm informeaza AGERPRES…

- Vanzarile de vehicule de pasageri au totalizat 2,04 milioane de unitati in septembrie, a anuntat miercuri Asociatia pentru Autoturisme din China (CPCA). Rata de crestere anuala a fost mai mare decat cresterea anuala de 2,2% din august, arata datele. Vanzarile de vehicule propulsate de forme noi de energie…

- Xiaomi pare ca se pregatește sa renunțe la vechiul MIUI, probabil veriga cea mai slaba a telefoanelor sale. Compania nu incerca sa ascunda faptul ca interfața sa era inspirata foarte mult de iOS-ul de la Apple, iar, in curand, cele doua sisteme de operare vor fi și mai similare. In locul vechiului MIUI,…

- Grupul marilor producatori de petrol a spus ca sectorul titeiului ar necesita investitii uriase, de 14.000 de miliarde de dolari daca doreste sa faca fata acestei cresteri, chiar si pe fondul unei expansiuni rapide a tehnologiilor de energie regenerabila. Prognoza pe termen lung a OPEC privind cererea…

- Telefonul Honor Magic V2 va intra la vanzare in Europa si restul lumii, dar nu si in Statele Unite, nu mai tarziu de primul trimestru din 2024, a anuntat compania. Honor a fost vanduta unui consortiu de investitori pentru a fi desprinsa de grupul Huawei, dupa ce acesta din urma a fost lovit cu o serie…