Vânzările globale de PC-uri și smartphoneuri vor scădea în 2022 odată cu încetinirea economiei chineze Firma de cercetare de piata Gartner a prognozat joi ca vanzarile mondiale de telefoane mobile vor scadea cu 7,1% in acest an, revizuindu-si in mod semnificativ estimarile anterioare care mizau pe o crestere de 2,2%, motivand aceasta revizuire prin explozia inflatiei, invadarea Ucrainei de catre Rusia si carantina din China. Potrivit Gartner, 1,46 miliarde de telefoane mobile ar urma sa fie livrate la nivel mondial in 2022, fata de 1,57 miliarde unitati in 2021, si estimarile anterioare ale Gartner care mizau pe o crestere pana la 1,60 miliarde de unitati. „Am decis sa scoatem 150 de milioane de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

