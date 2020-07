Vânzările Farmec au crescut cu 7% în primul semestru al anului Producatorul de cosmetice Farmec a obtinut in prima jumatate a acestui an vanzari in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada din 2019, cele mai vandute produse fiind dezinfectantii si cremele de maini, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. "Contextul actual, care ne-a proiectat pe toti intr-o alta realitate cu care a trebuit sa ne obisnuim, a impus noi responsabilitati si provocari business-urilor din toate domeniile. Farmec s-a adaptat rapid la cerintele pietei, organizandu-si resursele si implicand toti specialistii in acest amplu proces. Astfel, ne-am adaptat liniile de productie, prioritizand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

