Stiri pe aceeasi tema

- Comertul cu amanuntul si vanzarile de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe crestere in 2021, dupa un an in care industria a fost zdruncinata din temelii de impactul Covid-19, arata raportul "Navigating the New Reality: Retail and Consumer", realizat de departamentul de strategie globala…

- “Comertul cu amanuntul si vanzarile de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa vor reveni pe crestere in 2021, dupa un an in care industria a fost zdruncinata din temelii de impactul Covid-19”, arata raportul “Navigating the New Reality: Retail and Consumer”, realizat de strategy&, departamentul de…

- Raport OECC| Criza in Europa: Un milion de cazuri de cancer nu au fost diagnosticate la timp din cauza pandemiei Raport OECC| Criza in Europa: Un milion de cazuri de cancer nu au fost diagnosticate la timp din cauza pandemiei Aproape un milion de cazuri de cancer sunt in pericol sa nu fie diagnosticate…

- „Deja le spunem clienților sa iși faca cumparaturile de Craciun inca din septembrie, din cauza problemelor de aprovizionare – mai ales ca prețurile vor crește ”, noteaza Judy Ishayik, coproprietar al unui magazin de jucarii din New York. Incertitudinile privind livrarile marilor producatori de jucarii…

- Pfizer a ridicat pretul vaccinului sau contra Covid-19 cu mai mult de un sfert, iar Moderna cu mai mult de o zecime in ultimul contract cu Uniunea Europeana, in contextul in care Europa s-a confruntat cu probleme de furnizare a dozelor si cu efectele secundare ale produselor rivale, scrie Financial…

- 70% dintre adulții din UE au fost vaccinați cu cel puțin o doza, iar 57% sunt protejați cu ambele doze, a anunțat marți Comisia Europeana. Potrivit unui comunicat al CE, marți a fost atins pragul de 70% din populația adulta care a primit cel puțin o doza de vaccin anti-Covid. Citește…

- Piata auto din Romania inregistreaza o usoara revigorare in 2021, cu vanzari mai mari in fiecare luna, iar piata auto din Europa da semne ca isi va reveni din a doua jumatate a acestui an, potrivit unui raport al firmei de consultanta PwC. "Piata auto europeana inca se lupta cu impactul…

- Decizia Maltei de a-și inchide frontierele pentru calatorii nevaccinați impotriva Covid ”contravine regulilor europene”, a spus duminica secretarul de stat pentru afaceri europene Clement Beaune, relateaza Agerpres . El a facut apel la autoritațile malteze sa accepte pașaportul sanitar comunitar. ”Nu…