- Constructorul auto german BMW a anuntat marti ca a vandut vehiculul electric cu numarul un milion si intentioneaza ca pana in 2025 sa ajunga la un total de doua milioane de astfel de unitati vandute, informeaza Reuters, citat de agerpres. Aproximativ 70% dintre vehiculele electrice vandute de BMW…

- Inmatricularile de masini electrice si hibride au atins pragul de 20,5% din totalul autoturismelor noi in octombrie. Este pentru prima data cand acestea trec pragul de 20 de procente si este pentru a doua luna consecutiv cand sunt inmatriculate mai multe masini hibride si electrice decat diesel.…

- Aproape unul din cinci vehicule vandute in Uniunea Europeana in trimestrul al treilea a fost un model electric, in conditiile in care vanzarile acestora au continuat sa creasca iar cele de vehicule conventionale sa scada, potrivit datelor publicate vineri de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile…

- Potrivit asociatiei, vanzarile de modele electrice si hibride din UE au reprezentat aproape 19% din vanzarile totale. Vanzarile de vehicule electrice au urcat cu aproape 57%, la peste 212.000 de unitati, iar vanzarile de vehicule hibride cu aproape 43%, la peste 197.000 de unitati. Ritmul de crestere…

- Anul 2001 marcheaza intrarea in producție a Mini-ului modern. Acum, la 20 de ani de la acel moment, constructorul britanic de automobile anunța ca a atins pragul de 1 milion de exemplare livrate in Marea Britanie, cea mai importanta piața pentru marca deținuta de BMW. In ultimii 20 de ani, Mini a vandut…

- Inmatricularile de masini electrice si hibride in Austria le-au depasit luna trecuta pe cele de vehicule alimentate cu benzina sau motorina, pentru prima data, arata datele oficialul publicate joi, transmite DPA. In august, cota de piata a masinilor electrice si hibride in Austria s-a situat…