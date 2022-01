Stiri pe aceeasi tema

- Existau specialisti care sustineau ca Apple si Samsung sunt in spatele restrictiilor fata de Huawei. Pentru ca gigantul chinez le-ar putea lua fata iar asa ceva nu s-ar tolera. Dar culmea este ca in China, la Huawei acasa, Apple este pe primul loc. In ultimul trimestru din 2021, Apple avea o cota de…

- Cota de piața a Apple în China a atins un nou record în al patrulea trimestru al lui 2021, producatorul de iPhone reușind sa-și recupereze poziția de lider al pieței în aceasta pentru prima data în ultmii 6 ani în timp ce vânzarile rivalei Huawei s-au prabușit din…

- Samsung a avut venituri record atât în ultimele trei luni din 2021, cât și pe întreg anul, totalul pentru 12 luni fiind de 232 miliarde dolari. Compania a mers foarte bine datorita cererii de procesoare care a atins un nou maxim și a ”bifat” și vânzari bune…

- Piața mondiala de PC-uri a crescut cu 15% anul trecut și s-a apropiat de 350 de milioane de unitați livrate, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani, arata datele IDC. Lenovo a avut 23% din piața, iar HP, peste 21%. Dell, Apple și Asus au mai intrat în top 5.Datele IDC…

- Vanzarile de automobile in China, cea mai mare piata auto din lume, vor creste probabil cu 5,4% anul viitor, ajungand la 27,5 milioane de unitati, a previzionat CAAM - Asociatia Producatorilor Auto din statul asiatic, transmite Reuters. Din total, vanzarile de automobile electrice si hibride…

- La 21,2%, Samsung este liderul pietei de smartphone-uri, urmat de Apple. Insa, conform estimarii facute de TrendForce, cele doua companii vor avea evolutii opuse in ultimul trimestru al anului si ar putea face schimb de locuri. Pe de o parte, se estimeaza ca Samsung ar putea pierde cota de piata si…

- Cel putin asa spune un studiu recent, realizat de Trendforce. Asta pentru ca economia va continua sa isi revina din trendul descendent provocat de pandemia de covid, pe fondul vaccinarilor tot mai multe. Cererea de pe pietele emergente si ciclul obisnuit de inlocuire a dispozitivelor vor aduce vanzarile…

- Conform IDC, piata smartphone-urilor a scazut, in al treilea trimestru, cu 6,7%, tragandu cu ea, in jos, nume mari din randul producatorilor, inclusiv Xiaomi si Samsung. De la 80,4 milioane de unitati livrate in urma cu un an, Samsung a livrat acum doar 69 de milioane de unitati, ceea ce-i aduce producatorului…