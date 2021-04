Vânzările de smartphone-uri au crescut cu 25% pe plan mondial. Huawei a ieșit din top 5, după mulți ani Vânzarile de smartphone-uri au crescut în lume cu 25%, pâna la aproape 350 de milioane de unitați, dar trebuie ținut cont ca se face comparația cu primele trei luni din 2020, când piața s-a prabușit din cauza pandemiei. O mare schimbare ține de faptul ca Huawei, care ani de zile a fost locul trei, a ieșit din top 5, iar pe podium sunt companiile Samsung, Apple și Xiaomi, arata datele IDC.



S-au vândut 345 de milioane de smartphone-uri în Q1 2021, cu 25% mai multe decât în Q1 2020 și cu 11% peste Q1 2019. Samsung este pe primul loc, cu 21,8%… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

