- Pandemia a franat vanzarile de telefoane. Piata smartphone-urilor s-a contractat cu 20% in T1, cu Samsung si Huawei in topul scaderilor Pandemia de COVID-19 a adus o scadere majora a pietei de smartphone-uri, care a pierdut nu mai putin de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Conform celei…

- Ministerul Economiei din Germania a propus o schema pentru stimularea vanzarilor de automobile, in valoare de 5 miliarde de euro, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Vanzarile de autoturisme au scazut pe masura ce liniile de producție și showroom-urile s-au inchis, ca raspuns la pandemie. Un…

- Veniturile din exportul de gaze naturale prin conducte ale gigantului energetic Gazprom au scazut cu 51,6% pana la 6,8 miliarde de dolari fața de primul trimestru al anului trecut, potrivit Daily Sabbah.Conform datelor Serviciului Vamal Federal din Rusia, volumul exportului de gaz natural…

- Grupul ING Groep NV, cel mai mare grup bancar din Olanda, a raportat vineri o scadere dramatica a profitului net in primul trimestru, dupa ce provizioanele pentru acoperirea posibilelor pierderi s-au triplat in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.In primele trei luni ale…

- Banca Transilvania a inregistrat un profit net de 260,99 milioane lei in primul trimestru al acestui an, in scadere cu 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand afisa un rezultat net de 436,07 milioane lei, a anuntat joi banca. "Profitul net consolidat al grupului Financiar Banca Transilvania…

- Valoarea unitatii de fond a participantilor Fondului de pensii administrat privat NN a scazut cu 7% in primul trimestru din 2020, aproximativ 90% din aceasta scadere fiind determinata de evolutia negativa a bursei in primele trei luni, potrivit unui comunicat al companiei. "Conform comunicarilor…