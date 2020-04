Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de inmatriculari de autoturisme noi a scazut in Romania in martie cu peste 32% fata de aceeasi perioada din 2019, pana la 6.654 de unitati, in timp ce, in primele trei luni ale anului in curs, deprecierea a fost de aproape 22%, releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- In vederea prevenirii raspandirii la nivel național a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și ținand seama de masurile instituite de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta constituit la nivelul Guvernului Romaniei, Instituția Prefectului – Județul Ilfov a decis restrangerea activitaților…

- Primele doua luni ale anului au adus creșteri semnificative la inmatricularile de mașini electrice și hibride pe piața din Romania, potrivit celui mai recent raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Datele oficiale arata ca inmatricularile de mașini electrice au crescut…

- Activitatea de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, proba teoretica si proba practica, la nivel national, se suspenda, incepand cu data de 17 martie 2020, pentru o perioada de 30 de zile.Decizia a fost luata, luni, de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor,…

- Peste 93.300 de autoturisme noi si second hand au fost inmatriculate in primele doua luni din acest an in Romania, in scadere cu 5,66% fata de aceeasi perioada din 2019, arata statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES. Potrivit sursei…

- Piața auto din Romania a inceput anul 2020 cu o scadere puternica a inmatricularilor, potrivit raportului oficial publicat de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Astfel, pe parcursul lunii ianuarie, romanii au inmatriculat 12.489 de mașini noi, in scadere cu…

- Numarul total al mașinilor inmatriculate pe teritoriul Romaniei a ajuns la sfarșitul anului trecut la aproximativ 6.88 de milioane de unitați, in creștere cu 7% comparativ cu finalul anului 2018, potrivit datelor centralizate de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Parcul de autovehicule al Romaniei a crescut anul trecut cu 6,9%, respectiv cu aproximativ 515.000 de unitati, ajungand la circa opt milioane de unitati, potrivit unui comunicat al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto din Romania, remis, luni, AGERPRES. Cifrele APIA, care citeaza…