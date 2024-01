Stiri pe aceeasi tema

- In 2023, Avtovaz, cel mai mare producator de automobile rus, estizeaza ca productia va atinge 374.000 de masini Lada. Cifra este in concordanta cu o prognoza revizuita in scadere in noiembrie. Statele Unite au impus in septembrie noi sanctiuni care vizeaza baza industriala a Rusiei, sectorul maritim…

- Administratia nationala pentru siguranta traficului pe autostrazi a declarat ca deschide evaluarea preliminara pentru modelul Chevrolet Volt 2016-2019, dupa 61 de plangeri legate de modulul de control al energiei bateriei (BECM). Unele reclamatii au raportat ca au existat putine sau niciun avertisment…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana vor creste anul viitor cu doar 2,5%, o incetinire fata de avansul de 12% previzionat pentru acest an, desi ponderea vehiculelor electrice (EV) va spori semnificativ. Așa arata prognoza publicata miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Hercesa Romania dezvolta in prezent doua proiecte rezidențiale in București, Vivenda Residencias, in zona de est a Bucureștiului și Stellaris Residencias, in vestul Capitalei Hercesa Romania, parte a Hercesa International, anunța, cu ocazia demararii vanzarilor la ultima faza a proiectului Vivenda Residencias,…

- Polițiștii din Mioveni au depistat un tanar in varsta de 23 de ani, din orasul constructorilor de masini, care conducea un autoturism, pe raza localitații de domiciliu, dar a incalcat lesislatia rutiera.

- Elevii Școlii Mihai Eminescu din satul Banești, comuna Fantanele, au participat, astazi, la o noua ediție a concursul „Camara Bucovinei”. Dupa eveniment, primarul din Fantanele, Vasile Hij, a ținut sa-i felicite pe elevi, precum și pe parinții și profesorii acestora pentru implicarea in organizarea…

- Statele Unite au sugerat Israelului sa amane lansarea ofensivei terestre impotriva gruparii Hamas in Fasia Gaza, in speranta ca s-ar putea da astfel mai mult timp negocierilor pentru eliberarea celor peste 200 de ostatici detinuti de gruparea islamista.

- Vanzarile de bilete comercializate in regim de pre-comanda pentru filmul cu Taylor Swift, turnat in timpul primei parti a turneului ei "Eras Tour", au depasit pragul de 100 de milioane de dolari la nivel mondial si au stabilit deja un nou record de incasari pentru un lungmetraj realizat din imagini…