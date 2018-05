Vanzarile de masini electrice si hibrid noi cresc spectaculos in Romania - ce modele domina topul

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi au crescut cu 83,02%, in primele patru luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 1.003 unitati, de la 548 de unitati, cat se consemnasera in 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Reamintesc ca in prima parte a anului, proiectul de lege a obtinut avizul favorabil al Comisiei pentru munca si protectie sociala si avizul nefavorabil al Comisiei pentru buget, finante si banci, care, evident, a justificat hotararea sa prin faptul ca „nu sunt bani”. Schimbarea pe piata auto este inevitabila,…

- Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut cu 62,4%, in primele trei luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul 2017, pana la 661 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme. Potrivit datelor oficiale, din acest total, 201 sunt autoturisme…

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele doua luni din 2018, cu 19,4% comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 20.566 de unitati, din care peste 16.500 sunt autoturisme, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicata joi.

- Rabla Plus, fratele mai "verde" al clasicului program Rabla, prin care romanii sunt incurajati sa-si cumpere o masina electrica sau hibrida cu un ecotichet de cateva mii de euro de la stat, demareaza in aceasta saptamana. Dar care sunt cel mai bine vandute astfel de autoturisme in tara noastra si care…