Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut cu 62,4%, in primele trei luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 661 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), scrie Agerpres. Potrivit datelor oficiale, ...

- Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut cu 75% in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, pana la 392 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Potrivit datelor oficiale, din…

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele doua luni din 2018, cu 19,4% comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 20.566 de unitati, din care peste 16.500 sunt autoturisme, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicata joi.

- Conform datelor Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), in prima luna a acestui an, comparativ cu ianuarie 2017, inmatricularile au fost in crestere pe toate palierele, dar cel mai mare avans s-a inregistrat in cazul masinilor rulate urmat de cel al masinilor noi “verzi”,…

- Vanzarile de autovehicule noi in Romania au crescut cu circa 22%, pana la 9.056 de unitati, in ianuarie, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, releva datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Vanzarile de autoturisme au insemnat 7.164 de unitati (+20,5%…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Potrivit…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…