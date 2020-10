Vânzările de ciocolată elveţiană, grav afectate de pandemia de COVID-19 Pandemia de coronavirus nu a afectat doar HoReCa (Hoteluri, restaurant, catering) ci și afacerile conexe, cum ar fi vanzarile de ciocolata. Comercializarea de ciocolata elvețiana a scazut cu 14,3% in primele opt luni ale anului 2020. Restricțiile de calatorie reprezinta principal cauza. Declinul a fost mai accentuat in perioada mai – august 2020, la 21,5%, fiind afectate atat vanzarile interne, cat si exporturile, a informat marti Agerpres, care citeaza Asociatia Chocosuisse.Peste 70% din ciocolata elvetiana este exportata, iar afacerea a fost afectata in special in aceasta vara pe fondul reducerii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

