Stiri pe aceeasi tema

- Piața motocicletelor din Romania a inregistrat in 2019 o creștere de 43,2% comparativ cu 2018, conform datelor Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme APIA, potrivit Mediafax.Numarul motocicletelor și mopedelor vindute a crescut de la 1.552 la 2.177. Cea mai mare pondere…

- Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 299 milioane de euro in intervalul octombrie-decembrie 2019, in crestere cu 2,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior, in contextul cresterii numarului de clienti.Cifra de afaceri totala pentru 2019 este de 1,112 miliarde de…

- Piata auto din Uniunea Europeana ar urma sa inregistreze o contractie de 2% in 2020, acesta fiind primul declin dupa sase ani consecutivi de crestere, a prognozat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, care a facut totodata un apel catre decidentii politici sa faciliteze…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ cu 2018, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Lituania, unde inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat…

- Romania, a doua cea mai dinamica piața auto din UE in 2019, dupa Lituania. La ce cota de piața a ajuns Dacia in Europa Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ…

- 2019 a fost un alt an cu cresteri pentru piata de fashion, majoritatea retailerilor majorandu-si vanzarile de imbracaminte si incaltaminte. Se remarca in special apetitul romanilor pentru produse mass market si de tip discounter, drept dovada si expansiunea agresiva a unor astfel de jucatori, cat si…

- H&M raporteaza prima creștere a profiturilor, dupa patru ani de scadere. Cum au accelerat suedezii vanzarile Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a inregistrat o crestere cu 9% a vanzarilor in trimestrul patru din 2019. Retailerul suedez va raporta,…

- Omniasig Vienna Insurance Group a anuntat, joi, ca a inregistrat, in primele noua luni ale anului, o crestere de 14% a primelor brute subscrise, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, pana la aproape 945 milioane lei (197,8 milioane euro), potrivit news.ro.Conform standardelor…