Vânzările de autovehicule ecologice au crescut cu 22% în primele 11 luni Peste 7.300 de autoturisme ecologice noi au fost comercializate in primele 11 luni ale anului in Romania, in crestere cu aproape 22% fata de aceeasi perioada din 2019, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Ponderea autoturismelor electrice si hibride noi in totalul pietei auto locale se situa la 6,7%, la 30 noiembrie 2020, peste nivelul perioadei similare din 2019, cand aceasta era de 4,1%. Conform sursei citate, in intervalul ianuarie – noiembrie 2020, cele mai multe achizitii noi au fost consemnate la categoria autoturismelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

