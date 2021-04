Stiri pe aceeasi tema

- Doar una din patru masini noi inmatriculate pe piata locala mai este pe motorina, fata de una din trei in 2018, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) si calculelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Mai mult, daca…

- Doar una din patru masini noi inmatriculate pe piata locala mai este pe motorina, fata de una din trei in 2018, potrivit datelor potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a...

- Conform datelor comunicate de catre DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor), in luna martie a.c au fost inmatriculate in Romania 9.636 autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale), cu 19,3% mai multe decat in luna similara a lui 2020.

- Conform datelor comunicate de catre DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor), in luna februarie a.c au a fost inmatriculate in Romania 8.590 autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale), cu 18,9% mai puține decat in luna similara a lui…

- Aproape 13.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in primele doua luni ale anului in Romania, in scadere cu 39,5% fata de aceeasi perioada din 2020, in timp ce categoria automobilelor rulate a inregistrat un recul de 10,1%, pana la 64.741 de unitati, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere…

- Aproape 80% dintre vehiculele (autoturisme, vehicule comerciale, autobuze și motociclete) care circula in Romania au peste 10 ani. Potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), 7,27 milioane de mijloace...

- Romanii au inmatriculat aproximativ 126.000 de mașini noi in cursul anului 2020, in scadere cu aproape 22% comparativ cu 2019. Inmatricularile de mașini second-hand au scazut cu 9% la circa 405.000 de unitați. Datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata…

- Inmatricularile de autovehicule inregistrate in Romania, in ianuarie, au crescut cu 46,8% pana la 7.625 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…