- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 24,3% anul trecut, la 11,96 milioane, cel mai sever declin anual de cand se publica aceste date, in timp ce Romania a raportat o diminuare cu 21,8%, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Cele cinci țari din UE care au inregistrat creșteri ale pieței auto in noiembrie, in ritm anual, sunt Irlanda, Cipru, Grecia, Romania si Danemarca. In țara noastra, inmatricularile de autoturisme au crescut cu 1,2%, la 13.253 de unitați. Vanzarile din Marea Britanie si Franta au scazut cu aproximativ…

- Piata auto europeana a scazut in luna noiembrie, pentru a doua luna la rand, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania s-a numarat printre cele cinci piete care au inregistrat cresteri, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni…

- In Romania, au fost vandute in primele 11 luni ale acestui an 110.337 de autoturisme noi și 347.321 de autoturisme rulate, arata statisticile Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Cele mai vandute mașini noi, in acest interval, au fost Dacia (34.577), Renault (8.849), Skoda…

- Piata auto europeana a scazut in luna octombrie, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania a fost tara unde vanzarile de automobile au inregistrat cel mai puternic ritm de crestere, arata cifrele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni…