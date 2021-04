Stiri pe aceeasi tema

- Europa si China domina piata mondiala pentru autoturisme electrice, dar cu toate acestea sunt foarte putine vehicule electrificate pe drumurile de pe mari piete precum Rusia, America Latina si Africa, arata un studiu efectuat de Munich Mobility Show, informeaza Reuters.

- Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a publicat astazi datele privind inmatricularile inregistrate pe lunile ianuarie și februarie 2021. Cu excepția Suediei, toate piețele din Uniunea Europeana au inregistrat scaderi ale inmatricularilor de mașini noi. In cazul Romaniei, declinul…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in continua scadere, in toata Europa. In luna februarie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -19.3% fata de februarie 2020, atingandu-se un nivel de 771,486 unitati. Pe primele doua luni din 2021: au fost inmatriculate un numar…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat, joi, vaccinul impotriva Covid-19 produs de compania Johnson&Johnson. Acesta este primul ser care se administreza intr-o singura doza. EMA este organismul internațional care aproba utilizarea vaccinului in Uniunea Europeana, potrivit Mediafax, care…

- Unul din reprosurile aduse initiativei Chinei de a-si extinde influenta economica si comerciala in Europa de Est si in alte parti ale lumii in curs de dezvoltare este ca proiectele costisitoare sunt realizate cu forta de munca chineza si nu locala. O ancheta jurnalistica a gasit posibile dovezi ca…

- Vanzarile de automobile electrice și hibride in Uniunea Europeana s-au triplat anul trecut, depașind pragul de un milion de unitați și fiind responsabile pentru mai mult de 10% din numarul total de vehicule vandute, arata datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Creșterea…

