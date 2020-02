Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 7,4% in ianuarie 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Datele statistice sunt valabile pentru…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ cu 2018, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Lituania, unde inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat…

- Romania, a doua cea mai dinamica piața auto din UE in 2019, dupa Lituania. La ce cota de piața a ajuns Dacia in Europa Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut cu 4,5% in noiembrie, la 1,21 milioane, in timp ce Romania si Lituania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, informeaza AGERPRES . Datele statistice sunt valabile…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat, in primele 11 luni din acest an, un avans de 9,1% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,7%, de la 3,3% in perioada similara din 2018, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), publicate…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut cu 4,5% in noiembrie, la 1,21 milioane, in timp ce Romania si Lituania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, potrivit Agerpres.Datele statistice…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut cu 4,5% in noiembrie, la 1,21 milioane, in timp ce Romania si Lituania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/. Datele statistice sunt valabile pentru tarile…

- Numarul românilor cu reședința în alte state ale Uniunii Europene a sarit de trei milioane. Statisticile Comisiei Europene arata ca România e țara cu cea mai mare rata de emigrare din tot spațiul comunitar. În timp ce românii continua sa plece cu sutele de mii, în…