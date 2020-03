Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 7,4% in ianuarie 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, scrie Agerpres.

- Piața auto din Romania a inceput anul 2020 cu o scadere puternica a inmatricularilor, potrivit raportului oficial publicat de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Astfel, pe parcursul lunii ianuarie, romanii au inmatriculat 12.489 de mașini noi, in scadere cu…

- Grupul auto PSA a raportat joi un declin al vanzarilor pe plan global de 10% anul trecut, la 3,49 milioane de vehicule, fata de de un nivel record de 3,88 milioane de unitati in 2018, pe fondul reducerii cererii in China, Orientul Mijlociu si Africa, transmite Reuters potrivit Agerpres Pe piata europeana,…

- Producția de automobile in Germania a scazut in 2019 la cel mai mic nivel din ultimii 23 de ani, in contextul in industria din cea mai mare economie din Europa continua a fost puternic afectata anul trecut de intensificarea razboiului comercial global, informeaza Bloomberg, anunța MEDIAFAX.Producatorii…

- Volkswagen a anuntat joi ca a inceput negocierile pentru un acord cu proprietarii de automobile diesel din Germania, care solicita in justitie sa fie despagubiti din cauza emisiilor poluante ale vehiculelor, transmite Reuters, scrie News.ro.In 2015, producatorul auto a admis ca a folosit un…

- Mexicul vrea sa aduca amendamente noului acord de liber-schimb cu Statele Unite si Canada privind otelul si aluminiul, a afirmat duminica ministrul afacerilor externe, Marcelo Ebrard, potrivit La Libre Belgique, citat de Rador.Dispozitia privind otelul ar pune Mexicul „într-o situatie…

- A doua parte a anului continua intr-un ritm bun pentru constructorii premium din Germania. Audi, BMW și Mercedes-Benz au raportat vanzari in creștere in luna noiembrie, cea mai generoasa valoare fiind trecuta in dreptul Audi. In luna noiembrie, Audi a comercializat 163.350 de unitați la nivel global,…