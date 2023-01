Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au inregistrat un declin de 4,1% in 2022, in timp ce Romania a raportat un avans de 6,7% anul trecut, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmit DPA si Reuters.

Vanzarile grupului Renault au scazut cu 5,9% anul trecut, la 2.051.174 vehicule, al patrulea an de declin consecutiv, dar reculul a fost partial compensat de performanta brandului sau low-cost Dacia, care a raportat un avans de 6,8% in 2022, transmite Reuters.

Producatorul auto francez Renault a anuntat marti ca vanzarile brandului sau principal au scazut in 2022 pentru al patrulea an consecutiv, la 1.466.729 de unitati, excluzand Rusia, un declin de 9,4% fata de anul precedent, transmite Reuters.

Grupul rus Lukoil si-a vandut rafinaria din Italia unui consortiu de fonduri de investitii si companii de trading occidentale, aceasta fiind prima vanzare majora de active efectuata dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova, au anuntat luni companiile implicate, transmite Reuters.

Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 2% anul trecut, la cel mai redus nivel din 1992, din cauza deficitului global de semiconductori, dar ar putea creste anul acesta cu 15%, in urma atenuarii perturbarilor din lanturile de aprovizionare, arata datele preliminare

Vanzarile de autoturisme in Europa au inregistrat o crestere de doua cifre si in luna noiembrie, iar marca Dacia a vandut mai multe autoturisme decat Skoda, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.

Vanzarile de automobile pe piata chineza, cea mai mare din lume, au scazut in noiembrie pentru prima data in ultimele sase luni si ar urma sa ramana la un nivel apropiat de cel din 2022, a anuntat joi Asociatia Constructorilor de Automobile din China (CPCA), in conditiile in care cererea scade mai…