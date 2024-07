Vânzările au crescut peste rata inflației în România Vanzarile au crescut Deși, inflația s-a menținut la 10,4% anul trecut, vanzarile au crescut la 12%, peste rata inflației, dar a incetinit comparativ cu 2022, cand avansul a fost de 16,3% fața de o rata a anuala a inflației de 13,8%, potrivit datelor analizate de Cushman & Wakefield Echinox, pe baza rezultatelor financiare ale 116 companii din 12 domenii diferite. Peste 60% dint totalul cumparaturilor au fost efectuate de romani in supermarketuri și hipermarketuri anul trecut, circa 22,5 miliarde euro. In total, romanii au cheltuit anul trecut 36 miliarde euro in marile rețele de retail, in creștere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși inflația s-a menținut la 10,4% anul trecut, vanzarile au crescut la 12%, peste rata inflației, dar a incetinit comparativ cu 2022, cand avansul a fost de 16,3% fața de o rata a anuala a inflației de 13,8%, potrivit datelor analizate de Cushman & Wakefield Echinox, pe baza rezultatelor financiare…

- Romanii au cheltuit anul trecut 63 de milioane de euro in cinematografe, o suma cu 25% mai mare decat cea din 2022, in conditiile in care pretul biletelor a crescut cu 8,2%, conform datelor Centrului National al Cinematografiei, analizate de firma de consultanta imobiliara Cushman & Wakefiled Echinox.…

- Consumul in Romania Pentru prima oara in aproape doi ani volumele pieței de FMCG nu mai sunt in scadere in Q4 2023, iar valoric piața a crescut cu 10% in Q4 2023 și cu 15% la nivelul intregului an 2023 fața de perioada similara a anului anterior. Macro-categoriile cu cea mai insemnata creștere au fost…

- Romania este campioana Uniunii Europene la scumpiri care au fost cauzate de pandemie, razboiul din Ucraina și criza energetica. Toate acestea sunt reflectate in costul alimentelor.Deși adaosul comercial la alimentele de baza este plafonat de anul trecut, acest lucru nu a oprit creșterile de preț. Astfel,…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro, de la 170,083 miliarde euro la 31 decembrie 2023, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). ”In perioada ianuarie – martie 2024, datoria externa totala a crescut cu 7,643 miliarde…

- Companiile au inchiriat in primele 3 luni ale anului aproximativ 200.000 metri patrați de spații logistice și industriale, cererea venind in principal de la firmele de producție, operatorii de FMCG și cei de logistica, arata datele companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Raportat…

- China Petroleum & Chemical Corp, asa cum este cunoscut oficial Sinopec, a raportat duminica un venit net de 18,32 miliarde de yuani (2,53 miliarde de dolari) intre ianuarie si martie, potrivit unui document depus la Bursa de Valori din Shanghai pe baza standardelor de contabilitate chineze. Gigantul…

- Potrivit lui Marcel Bolos, Ministerul Finantelor a efectuat toate procedurile necesare pentru a asigura ca toti cei 4,74 milioane pensionari din Romania isi vor primi banii in avans, inainte de Paste.”Sunt aproximativ 10 miliarde lei, din care 8,2 miliarde lei deschideri de credite bugetare operate…