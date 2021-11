Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirile facute de Frances Haugen, fosta angajata a companiei, au dus la „Facebook Papers”, seria de articole din Washington Post, despre metodele pe care rețeaua sociala le-a folosit pentru a crea dezinformare și chiar a susține regimuri politice totalitare. Intr-un interviu pentru DW , fosta angajata…

- Vaccinul anti-Covid-19 pentru copii este eficient și sigur, anunța compania Moderna. Testele au aratat un raspuns imunitar puternic, iar toleranța a fost in general buna la copiii cu varsta intre 6 și 11 ani. Vaccinul anti-Covid-19 pentru copii, sigur și eficient Moderna a precizat ca vaccinul anti-COVID-19…

- Gigantul american Facebook, care s-a lovit in Europa de reguli mai stricte decat in Statele Unite privind intimitatea si accesul la datele utilizatorilor, arunca UE o ramura de maslin sub forma locurilor de munca, informeaza News.ro. Facebook anunta ca va angaja 10.000 de persoane cu calificari…

- Cel mai inalt gradat al Pentagonului, generalul Mark Milley, a fost atat de ingrijorat de sanatatea mentala a lui Donald Trump in ultimele zile ale mandatului sau, incat a luat masuri in secret pentru a evita un razboi cu China, potrivit unei noi carti, citata de AFP. Generalul Mark Milley, seful…

- In trimestrul doi din 2021, valoarea exporturilor de bunuri ale UE catre tarile din afara blocului comunitar a fost usor peste nivelul din primul trimestru din 2019, iar China a depasit Statele Unite, devenind cel mai mare partener comercial al Uniunii Europene, arata datele publicat miercuri de Oficiul…

- Potrivit prognozelor realizate de catre Bloomberg, China, ”o țara socialista” se pregatește sa depașeasca Statele Unite, pentru a deveni cea mai mare putere economica din lume. Analiza arata ca Beijingul ar putea ocupa locul 1 deținut de Washington, de peste un secol, imediat dupa anul 2031.In…

- Peste jumatate din companiile americane intenționeaza sa ceara unei parți sau tuturor angajaților lor sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarșitul anului, relateaza Business Insider . Sondajul, realizat de agenția Reuters, a intervievat conducerile a 961 de companii din Statele Unite care au…

