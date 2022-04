Stiri pe aceeasi tema

- J&J suspenda estimarile privind vanzarile de vaccinuri pentru Covid-19 din cauza cererii slabe si a surplusului de oferta. Compania susține ca reticenta fata de vaccinare in tarile cu venituri mici, impreuna cu cererea deja scazuta in tarile cu venituri mai mari, a dus la o surplus de oferta, transmite…

- Productia EQS va incepe anul acesta la fabrica Mercedes-Benz din Tuscaloosa, Alabama. Statele Unite si Canada sunt de asteptat sa fie principalele piete pentru noul vehicul, potrivit sefului de vanzari Britta Seeger, desi acesta va fi lansat si in Europa inainte de sfarsitul anului. Mercedes-Benz nu…

- Prezent la o conferinta de presa alaturi de ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, directorul general al Antibiotice Iasi, Ioan Nani, a declarat ca unitatea pe care o conduce intentioneaza sa deruleze investitii in noi fluxuri de productie si ca a prezentat aceste planuri ministrului Rafila care a vizitat…

- Star Stone, producator roman de pavaje destinate sectorului rezidențial, estimeaza, pentru 2022, o creștere de peste 20% a vanzarilor, la aproape 7 milioane de euro. Star Stone este compania cu cea mai rapida creștere din industria de construcții din Romania, in perioada 2017 – 2020, și a fost inclusa…

- UPDATE 2 ONU estimeaza ca aproximativ 2,2 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul razboiului. Autoritațile europene cred ca UE trebuie sa fie pregatita pentru cinci milioane de refugiați. Agenția pentru refugiați a ONU estimeaza ca intre 2,1 milioane și 2,2 milioane de refugiați au…

- Potrivit celor mai recente date statistice facute publice de catre FAO, padurile sunt o resursa importanta al caror aport se simte puternic și in economie. Cifrele despre volumul produselor obținute din segmentul forestier și principalii producatori și consumatori arata ca lemnul este in continuare…

- Compania aeriana olandeza KLM și-a suspendat toate zborurile catre Kiev. Ucraina a decis sa pastreze deschis tot stațiul aerien. Compania KLM a anunțat ca, cel puțin pentru moment, nu va mai intra in spațiul aerian al Ucrainei. Și asta in condițiile in care Statele Unite au avertizat ca Rusia ar putea…

- Agroland intra pe piața produselor ecologice. Agroland Agribusiness, parte a grupului Agroland, vizeaza vanzari nete de 48 de milioane de lei pentru anul 2022, anunța compania. Aceasta mai vizeaza un rezultat EBITDA (caștigurile unei companii inainte de dobanda, impozite, amortizare etc) de 4,2 milioane…