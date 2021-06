Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descins joi dimineața in mai multe locații din Alba și alte județe, la domiciliile unor persoane fizice si sediile unor firme, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala din vanzari de lemn. Potrivit IGPR, joi, 10 iunie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt…

- De acum e oficial UNTOLD 2021 se va tine la Cluj-Napoca in perioada 9-12 septembrie 2021. Festivalierii vor sa afle care sunt conditiile clare de participare si care este lista artistilor care vor urca pe scena festivalului.

- UNOTLD 2021 este confirmat oficial. Festivalul UNTOLD din acest an nu va avea loc in august, cum fusese anunțat inițial, ci intre 9 și 12 septembrie. Oricine vrea sa vina la festival trebuie sa prezinte un certificat de vaccinare anti-Covid-19, dovada ca a trecut prin boala și are anticorpi sau sa…

- Daca te-ai decis sa colaborezi cu o firma specializata in vanzari auto second hand, te felicitam inca de pe acum! Spre deosebire de alternativele care exista in materie de medii de achizitie, companiile de profil iti ofera siguranta si incredere. Dar nu doar atat! Vin in intampinarea ta cu pachete avantajoase…

- CFR Calatori a anunțat luni ca va introduce legaturi cu trenuri directe din țara spre litoral in minivacanța de Paște. De asemenea, compania suplimenteaza cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinații.Astfel, in perioada 30 aprilie - 4 mai, CFR Calatori va asigura, in plus fata de trenurile…

- În acest moment, pot avea acces doar cei care se înscriu pe extasy.com și au un telefon cu sistem de operare IOS. Ei vor primi o invitație pentru acces în varianta de beta a aplicației și chiar și un premiu. În aplicația Extasy…