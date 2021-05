Vânzări proaste şi inundaţie în Piaţa Centrală Comerciantii din Piata Centrala nu traverseaza cea mai buna perioada. Ploile masive cazute joi le-au dat peste cap activitatea pentru ca in mare parte din hala de legume-fructe a intrat o cantitate mare de apa. De asemenea, acestia se plang de vanzari proaste, chiar daca preturile la legumele si fructele de sezon au scazut in ultimele zile. Vineri, in Piata Centrala a fost o zi atipica fata de alte dati in care, la sfarsitul saptamanii, zona se transforma in furnicar. Cumparatori destul de putini, vanzare foarte proasta. Vremea urata a fost unul dintre factorii care i-a tinut pe oameni in casa.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

