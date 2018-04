Vanzari de sute de milioane de euro pentru Baneasa Shopping City in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Estimarile privind numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cfira care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si documentare…

- Serviciul de muzica prin streaming Pandora, una dintre cele mai mari platforme de acest fel din lume, a cumparat AdsWizz, o companie specializata in publicitate digitala audio cu centrul principal de inginerie in București, intr-o tranzactie evaluata la 145 milioane de dolari.

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Contractul pentru modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului "Arta Lemnului", in valoare de 2,5 milioane de euro, a fost semnat joi, proiectul fiind castigat de Primaria din Campulung Moldovenesc, scrie Mediafax. Pentru reabilitarea muzeului construit in 1936, unic in Romania, autoritatile…

- Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, APFR Timisoara, lanseaza proiectul POCU/82/3/7/104331 cu titlul ”Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”. Proiectul are o valoare totala de finantare de 10.826.950,75 lei din Fondul Social European prin Programul Operational…