- Black Friday 2020 a inceput la eMAG in aceasta dimineața la ora 7:37 cu un interes la cote maxime: 260.000 vizitatori au intrat in aplicația eMAG și in site, cu 18% mai mult decat anul precedent și au comandat peste 55.000 de produse in primele 10 minute. O noua premiera in istoria Black Friday, peste…

- eMAG anunta primele produse din oferta Black Friday cu numarul 10, care va incepe maine. Anul acesta, clientii eMAG vor fi intampinati cu o oferta care cuprinde 4 milioane de produse, care vor beneficia de reduceri totale in valoare de 300 de milioane de lei.

- BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2020, fata de 348,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2019, in crestere cu 142%, potrivit unui comunicat al bancii. "BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) in primele…

- OMV Petrom a raportat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 15,1 miliarde lei, in scadere cu 17%, si un profit net atribuibil actionarilor de 826 milioane lei fata de 2,76 miliarde lei in perioada similara din 2019. Profitul inainte de impozitare s-a cifrat la 957 milioane lei, fata…

- Un cunoscut magazin online de haine a raportat vanzari de 100 de milioane de euro la doar un an de la lansarea platformei pe piața din Romania. Platforma About You a raportat, la un an de activitate pe piata din Romania, vanzari de peste 100 de milioane de euro. Cifra reprezinta echivalentul a mai mult…

- Valoarea totala a instrumentelor financiare pe segmentele de actiuni si venit fix listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in primele opt luni ale acestui an a ajuns la aproximativ 533 milioane in echivalent euro, a anuntat luni bursa."Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala…

- Volkswagen poate depași Tesla, atat in ​​ceea ce privește numarul de mașini electrice produse, cat și in materie de dezvoltare software, a declarat președintele comitetului de intreprindere Bernd Osterloh intr-un interviu citat de Bloomberg. „Daca Tesla inființeaza trei fabrici in care pot fi produse…

- Cea mai mare piața pentru imobiliarele de lux ramane cea din Statele Unite ale Americii, unde cumparatorii au acces și la proprietați deținute de vedete și personalitați. Una dintre ultimele tranzacții este cea a conacului deținut la inceputul anilor 2000 de Jennifer Aniston și Brad Pitt, vandut acum…