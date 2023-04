Vânzări Dacia: creșteri pe toate planurile în primul trimestru din 2023 Dacia a avut un inceput de an foarte bun, din punct de vedere al vanzarilor. In perioada ianuarie - martie 2023, constructorul de la Mioveni a comercializat 171.789 de mașini in Europa, cu 34.3% mai multe decat in același interval din 2022. CREȘTERI PE TOATE PLANURILE Mai mult, la nivel european, cota de piața a marcii (in segmentul vehiculelor de persoane) a crescut cu 0.8%, ajungand la 4.6%. Astfel, Dacia inregistreaza cea mai... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

