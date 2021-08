Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a 16 magistrati, intre care trei de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a eliberat din functie pe: * Dumitru Petrus - judecator la Curtea…

- Urmatorul termen in proces a fost stabilit pentru luna octombrie V. Stoica Completul de magistrați ai Secției Penale de la Inalta Curte de Casație și Justiție care judeca in recurs dosarul in care unul dintre inculpați este Andrei Liviu Volosevici, primarul municipiului Ploiești, a decis ca urmatorul…

- Apelul lui Andrei Tomoroga, barbatul acuzat de complicitate la introducerea in țara de droguri de risc și trafic de droguri de risc, dupa ce a fost prins ridicand un colet plin cu 6 kg de cannabis, a fost respins de Curtea de Apel Cluj. Acesta a ramas cu condamnarea aplicata de Tribunalul Bistrița-Nasaud,…

- Puiu Popoviciu a fost condamnat in 2017, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 7 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita, in celebrul dosar "Baneasa".Judecatorii din Marea Britanie au decis sa respinga solicitarea statului roman, privind extradarea…

- in legatura cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.88 ind.1 – ind.9 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, precum și a Ordonanței de urgența a Guvernului nr.90/2018 privind unele masuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor…

- Biblioteca Batthyaneum RAMANE la Statul Roman. Cladirea NU va fi retrocedata Bisericii Catolice. Actul normativ care a „salvat” cladirea, anunțat de Daniel Breaz, in 2019 In urma recursului Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, cu privire la retrocedarea Bibliotecii Batthyaneum, Inalta Curte de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia ca nefondat, conform unei decizii luate in 25 mai 2021. Decizia DEFINITIVA vine dupa ce Arhiepiscopia Romano-Catolica a pierdut procesul la Curtea de Apel Alba-Iulia și a facut recurs. ICCJ a luat o…