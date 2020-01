Vânzarea unei beri cu simboluri naziste provoacă revoltă în Germania Politistii germani investigheaza punerea la vanzare a unei beri cu eticheta pe care apar simboluri naziste si care a provocat revolta pe retelele de socializare, chiar in timp ce Germania comemoreaza 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz, scrie BBC.Berea ar fi produsa de "Beraria Reich-ului German"."Mi-e atat de rusine, spune Gotz Ulrich, un german din estul tarii, care a pus fotografiile pe Internet.El afirma ca berea este pusa la vanzare de vineri in Bad Bibra, orasul in care el locuieste si s-a vandut foarte rapid.FOTO: Gotz Ulrich / FacebookEticheta este maro si aduce cu culoarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

