Mai multi deputati PSD propun interzicerea vanzarii tigarilor electronice catre tinerii cu varsta sub 18 ani, stabiind totodata si implicarea scolilor pentru a preveni utilizarea unor astfel de dispozitive in incinta unitatilor de invatamant. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a anuntat marti ca a depus in Parlament doua proiecte de lege prin care se va interzice vanzarea catre minori a bauturilor energizante si a tigarilor electronice. „Am depus in Parlament doua initiative legislative prin care dorim sa interzicem comercializarea catre minori a bauturilor…