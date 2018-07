Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu a fost condamnat la inchisoare deoarece a vandut replici ale unei papuși ce o reprezinta pe prințesa Elsa din seria de filme animate „Frozen”, aceste papuși avand niveluri ridicate de substanțe chimice care cauzeaza apariția cancerului.

- Techsylvania 2018 a adus la Cluj specialisti de top din industria IT din toata lumea si a pus la bataie premii importante pentru startup-uri care asteapta sa cucereasca pietele internationale. „Adevarul” a vorbit cu Voicu Oprean, CEO-ul companiei care a asigurat premiu cel mare al Techsylvania, despre…

- Familia Dorina și Dan Mutu, proprietarii unuia dintre cele mai cunoscute branduri din industria alimentara romaneasca, Raureni, iși asigura partenerii ca, in acest moment, nu exista parafat niciun contract de vanzare-cumparare pentru capacitațile de producție sau pentru brand. Milionarii de top 300…

- Licitatia publica cu strigare pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid, a saisprezecea de la inceperea procedurii de lichidare, care a avut ca suma de pornire 533.607 de euro plus TVA, nu a avut loc, deoarece nimeni nu a fost interesat sa cumpere, a declarat lichidatorul…

- „Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL opereaza in Romania patru unitati de productie de caramizi si blocuri ceramice. Grupul Wienerberger este prezent in Romania si in domeniile tiglelor si accesoriilor ceramice pentru invelitori, pavajelor de beton, tevilor de plastic si de ceramic", arata documentul.…

- Reprezentanții sindicaliștilor au semnat cu conducerea companiei noul Contract Colectiv de Munca, in cele din urma angajații acceptand o majorare salariala de 200 de lei net și creșterea valorii bonurilor de masa de la 9,5 lei pe tichet, la 15 ...

- Cu cine negociaza Hagi vanzarea Viitorului. ”Regele” Gica Hagi ar putea realiza una din cele mai importante afaceri din istoria fotbalului romanesc, anunța gsp.ro. Conform Gazetei Sporturilor, Hagi se afla in negocieri pentru cedarea a 49% din actiunile detinute, intr-o afacere care ar putea ajunge…

- Reducerea temporara a deficitului bugetar de pensii se face cu costul cresterii viitoare masive a acestuia, cand persoanele care au contribuit la pilonul II se vor pensiona, avertizeaza analistii CFA Romania.