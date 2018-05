Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre alimentele din Romania. Acesta a devoalat ca romanii se confrunta cu trei mari probleme in ceea ce privește alimentația: importuri masive de legume și fructe din spațiile non-UE pline de pesticide…

- Broccoli Coșmarul oricarui copil, broccoli e superplin de calciu. O porție de broccoli cam de 200 de grame are 86 mg de calciu și o cantitate nebuuuuuna de vitamina C. Ah! Știu ca vrei sa-ți spun mai mult, așa ca-ți spun ca, impreuna, cele doua protejeaza sistemul imunitar și-ți fac pielea de prințesa. …

- Preșcolarii și elevii vranceni vor primi lapte, produse lactate și produse de panificație prin Programul pentru școli pana la finalul anului școlar 2019-2020, cand va fi finalizat contractul cadru incheiat de Consiliul Județean Vrancea cu furnizorii de produse alimentare. Programul…

- Programul national de sprijin 2014-2018 in sectoarele legume-fructe și vița-vin, in atentia producatorilor din Teleorman in Economie / on 11/04/2018 at 13:38 / Potențialii beneficiari ai Masurilor de piața in sectorul legume-fructe și vița-vin, vor primi de la oficialii din Ministerul Dezvoltarii…

- Devine tot mai greu sa gasești fructe și legume sanatoase și crescute fara pesticide. Puțini sunt cei care știu cum poți elimina substanțele toxice, pentru a nu-ți pune sanatatea in pericol.

- Doi tineri programatori din Bucuresti au facut o aplicatie care ii ajuta pe producatorii romani de legume si fructe sa intre in contact direct cu clientii si sa-si comercializeze produsele. Ideea le-a venit in urma unei intoxicatii alimentare generata de un fruct cumparat din supermarket si dupa un…

- Elevii vor primi la scoala fructe si legume proaspete Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a legii care aproba OUG 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Aceasta lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii…

- Ca si in cazul oamenilor, medicii veterinari incurajeaza o dieta echilibrata si variata atunci cand vorbim despre hrana pentru necuvantatoarele pe care le crestem in casa sau in gospodarie. Exista, insa, fructe care pot ucide sau legume greu digerabile de stomacul unui animal carnivor.