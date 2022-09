Stiri pe aceeasi tema

Federatia chiliana de fotbal (ANFP) isi va sustine cauza impotriva Ecuadorului si a jucatorului Byron Castillo pe data de 15 septembrie la Zurich, in ultima tentativa de a ajunge la Cupa Mondiala din Qatar prin demers juridic, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- FIFA a anuntat joi ca numarul biletelor vandute pentru meciurile Cupei Mondiale de fotbal 2022 a ajuns la 2,45 milioane inainte de ultima faza a vanzarilor, programata inaintea competitiei care va avea loc in Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie), scrie AFP.

Cu mai putin de 100 de zile pana la startul Cupei Mondiale din Qatar, FIFA a anuntat ca s-au vandut 2,45 milioane de bilete pentru turneul final.

Trei sferturi dintre echipele de la Cupa Mondiala de fotbal 2022 din Qatar au cartierul general pe o raza de 10 km una de cealalta, conform anuntului facut marti de FIFA privind hotelurile si bazele de pregatire ale celor 32 de nationale participante.

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a anuntat, miercuri, deschiderea unei noi etape de vanzare a biletelor pentru Cupa Mondiala din Qatar (21 noiembrie-18 decembrie), incepand cu data de 5 iulie, informeaza AFP.

Pentru prima data in istorie, Campionatul Mondial de fotbal se va desfașura in Qatar, in Orientul Mijlociu, intr-o țara cu populație majoritar musulmana, in perioada noiembrie – decembrie. Cea de-a 22-a ediție a competiției va fi ultima la care vor participa 32 de echipe, urmand ca, incepand cu Cupa…

Un jucator cu origini romanești va juca la Cupa Mondiala 2022. Chiar daca „tricolorii" vor rata inca un Mondial, țara noastra va fi reprezentata parțial la marea competiție ce va avea loc in Qatar, in perioada 21 noiembrie – 18 decembrie. Ajdin Hrustic, 25 de ani, mijlocaș ofensiv, a carui mama este…