- O pereche de ghete Air Jordan 1 a fost vanduta joi, la licitație, de casa Christie`s cu suma de 615.000 de dolari, relateaza Agerpres.Acesteghete, de culoare rosu cu alb si cu semnul negru Nike, au fost purtate de baschetbalistulMichael Jordan in timpul unui meci amical disputat la 25 august 1985 laTrieste,…

- Chitara folosita de Kurt Cobain in timpul inregistrarilor la celebrul concert "Unplugged" al formatiei Nirvana, in 1993, a fost vanduta sambata, la o licitatie organizata de casa Julien's, pentru 6 milioane de dolari, un record pentru o chitara.

- O pereche de ghete Air Jordan 1, care a fost purtata de Michael Jordan, a fost vanduta duminica la licitatie cu 560.000 de dolari, un record absolut, relateaza Le Figaro.Ghetele in culorile rosu, alb si negru, purtate de fostul star NBA, Michael Jordan la un meci din 1985 si care au autograful starului,…

