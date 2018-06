Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a lansat in trecut toate accesoriile sale pentru smartphone-uri sub brandul „Gear”, insa din 2018 acesta ar putea fi retras, fiecare dispozitiv in parte urmand sa primeasca o identitate proprie. Compania coreeana nu a facut nicun anunt oficial in aceasta directie, insa noile marci pe care le-a…

- Grupul chinez Geely analizeaza oportunitatea listarii la bursa a constructorului Volvo, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Compania suedeza are o valoare totala estimata la circa 30 de miliarde de dolari. Primele acțiuni Volvo ar urma sa fie vandute la bursa in toamna acestui an.

- Poftiti la bordul lui Eve - un vehicul concept, creat cu gandul la un viitor in care masinile se vor conduce singure.” Zhang Hui, reprezentantul companiei NIO: “Ne-am luat drept reper anul 2025, cand masinile care se conduc singure ar putea deveni norma. Am vrut sa cream o masina care, in viitor,…

- Producatorul Gibson Brands a depus cererea de intrare in insolventa, dupa ce creditorii au luat cu asalt legendarul simbol american care a produs chitare pentru Elvis Presley, B.B. King si Pete Townshend, potrivit Bloomberg. Cererea depusa marti in Delaware pastreaza Gibson in afaceri, dar…

- Se pare ca problemele cauzate de baterii necorespunzatoare nu sunt limitate doar la Apple Watch. Compania americana a anuntat ca va inlocui si acumulatorii unor modele de MacBook Pro a caror baterie s-a umflat deja sau care prezinta riscul de umflare. Aceste modele au fost produse intre octombrie 2016…

- Președinția Siriei a publicat un scurt clip cu președintele Bashar al-Assad sosind la lucru, in dimineața in care Statele Unite și coaliția internaționala a lansat un atac asupra mai multor puncte strategice ale sirienilor.

- Pierderi uriase pentru compania Rusal, unul din marii producatori mondiali de aluminiu. Pretul actiunilor tranzactionate la bursa din Hong Kong s-a injumatatit dupa ce firma ruseasca a fost inclusa pe lista institutiilor supuse sanctiunilor din partea Statele Unite, drept raspuns

- Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta firma de socializare online, informeaza BBC News online.