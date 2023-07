Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care se afla in prezent la Marea Neagra au remarcat ca apa acesteia este extrem de rece. Doar cei mai curajoși au indraznit sa faca baie. Motivul acestui fenomen neobișnuit este Upwelling-ul, un eveniment destul de rar, in care vantul sufla atat de puternic incat schimba direcția curentului…

- Apa marii a avut 13 grade Celsius, zilele trecute, pe litoralul romanesc, iar temperatura aerului a scazut cu 10 grade peste noapte. Norii au intunecat cerul, a plouat, iar vantul puternic a starnit valuri mari. S-a declansat fenomenul Upwelling In Marea Neagra a avut loc fenomenul Upwelling, un fenomen…

- Este pericol la malul Marii Negre. Salavamarii au ridicat steagul rosu pe litoralul romanesc, asta din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Ei bine, se vad diferente chiar si de 22 de grade Celsius intre temperaturile inregistrate miercuri si cele de azi.

- Meteorologii anunța pentru astazi vreme caniculara cu o ușoara instabilitate in atmosfera. Astfel, noaptea se prevede fara precipitații, doar in orele de dupa-amiaza, izolat vor cadea ploi de scurta durata cu descarcari electrice. Vantul va sufla predominant slab.

- Incepem saptamana cu o avertizare deloc placuta din partea meteorologiclor. Un nou val de canicula vine peste noi. Asta inseamna ca vom resimti temperaturi si de peste 40 de grade Celsius in aceasta saptamana. Cele mai afectate zone sunt sudul si sud-vestul tarii. Fenomenul de cupola de caldura va fi…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 6 iunie, vreme cu atmosfera sufocanta in miezul zilei și o ușoara instabilitate spre seara, care se va manifesta prin ploi slabe cu descarcari electrice, predominant in jumatatea de nord a țarii. Vantul va sufla din sud-vest slab la moderat.

- In Europa occidentala este un val de caldura uriaș. Meteorologii au anunțat cod roșu de canicula. Totuși, specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen care s-a format in Oceanul Atlantic și care a fost denumit „canicula invizibila”. Acest fenomen are efecte, in special, asupra marilor și oceanelor.…

- Este cod galben de instabilitate atmosferica și ploi moderate cantitativ pana astazi la ora 12:00 pentru sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, dar și pentru vestul Carpaților Meridionali. Așadar, in aceste zone se vor manifesta averse cu descarcari electrice, iar cantitațile de apa vor fi de 20...25…