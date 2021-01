Vântul schimbării directorilor de școli nu afectează Câmpina Aproximativ 1.000 de directori de gradinițe, școli gimnaziale și licee din țara au fost schimbați in luna ianuarie 2021 in mai multe județe ale țarii, inclusiv in Prahova, demers care a creat numeroase nemulțumiri in teritoriu. Dupa cum a anunțat Ministerul Educației, este vorba despre directori numiți pe post cu detașare, iar inspectoratele școlare din județele respective i-au schimbat din funcții pentru ca le-a incetat detașarea. Au fost inlocuiți cu alte persoane pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului. Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

