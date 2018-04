Rafalele de vant, cu o viteza de peste 130 de kilometri pe ora, au maturat in noaptea de miercuri spre joi regiunea Braj din vestul statului.



Potrivit autoritatilor, decesele au fost cauzate de grindina care a cazut in regiunea Braj, in vestul orasului Lucknow, capitala Uttar Pradesh.



''Opt decese au fost inregistrate in Agra, patru in Mathura si doua in Firozabad din regiunea Braj'', a declarat un oficial.



Vantul puternic a produs pagube si in zona complexului Taj Mahal, un monument din epoca Imperiului Mogul considerat una dintre cele ''Sapte minuni ale lumii moderne''.…