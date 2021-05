Stiri pe aceeasi tema

- Patru mașini au ars pe o strada din București. Pentru stingerea incendiului au fost chemate inclusiv trupe antitero ale SRI, pentru ca a existat, la un moment dat, suspiciunea ca ar fi vorba despre un atac. Pompierii au reușit sa stinga toate incendiile izbucnite la cele patru mașini. Doua dintre autoturisme…

- Vremea se racește in Capitala și sunt anunțate ploi cu descarcari electrice de marți. Pana vineri, temperaturile maxime nu vor depași 11 - 13 grade Celsius, noteaza mediafax. Potrivit meteorologilor, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul nopții de marți spre miercuri și la inceputul…

- Scade rata infectarilor Covid-19 in București. Incidența cazurilor de imbolnaviri din Capitala a scazut la sub 7 la mia de locuitori. Duminica, valoarea inregistrata este de 6,85 la mia de locuitori. Pe parcursul saptamanii trecute, incidența infectarilor cu Covid-19 a stagnat la puțin peste 7 la mie.…

- Un nou parc va fi amenajat in București și va purta numele lui Tudor Arghezi. Spațiul verde va fi amenajat la intersecția bulevardului Metalurgiei cu strada Drumul Dealul Bisericii și va purta numele scriitorului Tudor Arghezi. Denumirea a fost astfel aleasa, deoarece scriitorul a trait in Sectorul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața o prognoza meteo speciala pentru Capitala, in care anunța ca, incepand din aceasta dupa amiaza și pe timpul nopții va ninge, fiind insa posibile și descarcari electrice. Potrivit ANM, cerul se va innora treptat, iar dupa-amiaza și la…

- Incendiu violent in aceasta dimineața la un ansamblu de locuințe, in strada Cazanești, Sector 3, București. Reprezentanții ISU anunța ca din cauza distanțelor foarte mici existente intre construcții, flacarile s-au propagat foarte rapid, astfel ca suprafața afectata de incendiu a fost de aprox. 300…

- Femeia care a provocat accidentul din București in urma caruia doua fete și-au pierdut viața a fost lasata in libertate. Șoferița va fi cercetata sub control judiciar. In urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Șoferul mașinii care a provocat tragedia este o femeie…

- Toate paturile de terapie intensiva sunt ocupate in spitalele din București care trateaza pacienți infectați cu SARS-CoV-2, ceea ce inseamna ca cei in stare grava vor fi transferati catre...